La Juventus ha ricevuto (e ritwittato) i complimenti per lo scudetto da due società non di Serie A. La prima è il Pescara, che milita in Serie B: il club abruzzese ha scritto "Ciao Campioni d'Italia" e la Juve ha ringraziato con l'emoji delle mani giunte. La seconda è la Pro Vercelli, che oggi è in Serie C ma per alcuni anni dominò il calcio italiano dei pionieri (ha in bacheca 7 scudetti, vinti tra il 1908 e il 1922): il loro tweet infatti recita "Da una squadra che ha scritto la storia del calcio passato a una che sta scrivendo la storia di quello presente: congratulazioni".