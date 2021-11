La dichiarazione di Maurizio Sarri nel postpartita di Napoli-Lazio 4-0: ​"La squadra aveva fatto dei passi in avanti ma ogni quattro-cinque partite viene fuori una gara così, il Napoli è la squadra più forte e l'impressione che mi hanno fatto dal campo è superiore alle altre.Vedo una squadra che fa fatica a stare su livello di applicazioni forti, giocando ogni tre giorni non aiuta ma non è ammissibile passare da dieci ad uno. Non si può lasciare un centrocampista libero, arrivavamo sempre in ritardo netto".