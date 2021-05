Marco Materazzi ha immediatamente reagito alla vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Queste le sue parole a caldo riportate da Calciomercato.com: "Un aggettivo per questo scudetto? Bello. Intanto perché spodestiamo la Juventus, a cui facciamo tanti complimenti per gli anni passati, ma che ora si deve scansare. Lo scudetto dell'Inter è stra-meritato. Barella gioca ogni pallone come se fosse l'ultimo della vita. La svolta nel derby, se credi di essere il re di Milano e ti ritrovi sotto... In ottica Champions vedo male la Juve. Con Conte si può aprire un ciclo nerazzurro".

Nel frattempo, Materazzi vede cadere un suo piccolo primato. Prima di oggi, infatti, lui era l'ultimo difensore a essere andato in doppia cifra di gol in un singolo campionato di Serie A (stagione 2006-07, mentre la Juve era in Serie B). Oggi è stato raggiunto da Robin Gosens, a segno contro il Sassuolo nella partita pareggiata 1-1 dall'Atalanta e che, ironia della sorte, ha di fatto consegnato ufficialmente lo scudetto all'Inter.