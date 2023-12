Poteva sembrare un turno sulla carta favorevole alla Juventus, invece i bianconeri vengono fermati sul pari in casa del Genoa nell’anticipo del venerdì sera, con l’Inter brava ad approfittare del passo falso dei rivali e vincere all’Olimpico contro Lazio per 0-2, un risultato che permette ai nerazzurri di allungare in classifica a +4. Le reti di Lautaro e Thuram vedono volare l’Inter nelle quote scudetto: si gioca infatti a 1,20 il tricolore per gli uomini di Inzaghi, con la Juventus ora lontana tra 4,75 e 6 volte la posta. Chiude il podio in lavagna il Milan, tornato al successo nel derby lombardo contro il Monza, e visto campione d’Italia tra 12 e 13 mentre è lontanissimo il bis del Napoli, nonostante la vittoria al Maradona contro il Cagliari, fissato a 50.