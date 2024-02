Walter, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di Mundo Deportivo ha parlato del campionato di Serie A e della lotta Scudetto che vede protagonisti i nerazzurri ma anche la Juventus. Le sue parole:"Non puoi stare tranquillo perché la Juve, non avendo la Coppa, è sempre vicina, è una cosa di cui si parla tanto qui in Italia. Vedono ancora opzioni per la Juve, e potrebbero essere opzioni reali perché l’Inter ha anche la Champions e questo a volte logora, no? E possono aspettarsi un passo falso. Ma penso che l’Inter sia la squadra da battere qui in Italia perché è molto forte. Non si tratta solo degli undici titolari, ma di tutti i giocatori perché in generale hanno una grande squadra".