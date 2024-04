AGNELLI, 16 MAGGIO 1982, COS'È SUCCESSO

XVI.V.MCMLXXXII

Fino alla fine… — Andrea Agnelli (@andagn) April 22, 2024

ha vinto il suo ventesimo Scudetto questa sera nel derby di Milano contro i rossoneri di Stefano Pioli è arrivata la vittoria aritmetica della squadra allenata da Simone Inzaghi di questo campionato. Chi però ha rotto il silenzio tramite i propri account social è l'ex presidente della Juventus Andrea. Su X infatti ha ricordato ilSi tratta della data in cui la Vecchia Signora ha vinto il suo ventesimo Scudetto e conseguente seconda stella cucita sul petto, esattamente come accaduto per i nerazzurri questa sera. Messaggio concluso con un "fino alla fine" dall'ex presidente e storico tifoso della Juventus. Di seguito il messaggio.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!