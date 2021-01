Da agipronews: Sarà stata la forza dell’abitudine, ma era bastato il successo sul Milan, nel turno dell’Epifania, per riportare la Juve a quota scudetto, quasi al fianco dell’Inter. Il naufragio di ieri, proprio contro i nerazzurri, ha però modificato di nuovo l’outlook dei bookmaker nei confronti dei bianconeri. La nuova griglia di Planetwin365 vede l’Inter, che passa da 2,55 a 2,20, sempre più favorita, mentre la Signora è rimbalzata da 3,00 a 4,25. Fra le due, a 3,55, c’è il Milan, che deve giocare il posticipo a Cagliari e, in caso di vittoria, rimarrebbe prima con tre punti di vantaggio.

Quanto alle altre, Napoli e Roma non sono lontane dalla vetta (sei punti in attesa di Cagliari-Milan, e il Napoli ha una partita in meno) ma non scaldano gli analisti: la squadra di Gattuso è a 13, quella di Fonseca dopo il derby è spedita dietro la lavagna, a 26. Maggiore fiducia riscuote l’Atalanta, a 11.