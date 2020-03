Quando si riparte? Quando lo diranno i medici. L'AD della Serie A, De Siervo, è stato piuttosto chiaro. Ed è pure il monito arrivato ieri dalla riunione di Consiglio, fatta rigorosamente in video conference. "Non si possono privilegiare gli Europei rispetto ai campionati, altrimenti collassa il sistema", la frase simbolo da estrapolare e da comprendere. Dunque, la posizione della Serie A resta quella di 'terminare l'attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali".



DUE FRONTI - Prossima chiamata già lunedì. Si attende un decreto del Governo, ma intanto si è deciso per una task force per creare soluzioni. Tematiche mediche, tecniche, sportive e di rapporti sul tavolo; partecieperanno anche emissari di Assocalciatori e Federazione. C'è il nodo stipendi: le società chiederanno uno sconto sull'Irpef per poter dare gli stipendi netti ai calciatori, ma dovranno fronteggiare pure i normali problemi di liquidità. Aperto poi un altro fronte con la FIGC: Le regole prevedono che si possa completare l'iscrizione al campionato fino a maggio. Ci sarà la richiesta per anticipare la scadenza, magari a marzo. Così le società avranno più margine in seguito.



DA MAGGIO - Con il possibile slittamento degli Europei, la Serie A riprenderà probabilmente a maggio. Giocando ogni 3 giorni, potrebbe terminare a giugno. Regolare assegnazione di scudetto, purgatori europei e inferni di retrocessione. Tutto in attesa di un riscontro coi medici: i veri padroni del calcio.