In attesa della terza giornata di campionato, che aprirà con l’anticipo di sabato alle 15 tra Fiorentina e Juventus, diamo uno sguardo ai quotidiani in edicola domani.



Il Corriere dello Sport apre con un’intervista al difensore del Napoli Koulibaly che si racconta a tutto tondo, dallo scudetto al razzismo: “Io vinco”. In taglio alto “La condanna di Sarri”.



Sulla prima di Tuttosport c’è l’esultanza di Higuain, il ritorno di “GOLzalo”. In taglio alto le parole di Lukaku: “Bravo Conte, è grande Inter”, e di spalla il messaggio di quattro ex milanisti per Piatek: “Segna un gol e non ti fermi più”.