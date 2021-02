1









Antonio Conte si gode la vittoria per 3-0 nel derby contro il Milan. Adesso l'Inter è saldamente al comando della classifica della Serie A a quota 53 punti, +4 sui rossoneri appena sconfitti, e temporaneamente +10 sulla Roma (impegnata stasera a Benevento) e +11 sulla Juventus, che però gioca domani col Crotone e deve ancora recuperare il match col Napoli. Così Conte sulla corsa allo scudetto nel postpartita: "La vittoria più bella è quella che deve ancora arrivare. I ragazzi sanno che io ho continuamente paura: temo le prossime partite contro Genoa e Parma, che saranno davvero ostiche e fondamentali. Lì dovremo dimostrare di aver fatto lo step necessario per rimanere in vetta fino alla fine: questi due match ci diranno tanto su cosa vogliamo fare da grandi."



LE CONSAPEVOLEZZE DELL'INTER - "L'autostima verso i nostri mezzi è cresciuta notevolmente quando abbiamo iniziato a vincere gli scontri diretti e abbiamo imparato a giocare meglio, senza esagerare con la pressione alta che prima pagavamo. La vittoria contro il Milan ci ha dato conferma di questo e dobbiamo continuare così. I risultati mi aiuteranno a inculcare determinate situazioni".