Lina Hurtig sta vivendo davvero un 2021 magico. Innanzitutto gioca nella Juventus Women, con la quale, partendo come primissima alternativa in attacco, insieme a Staskova, dietro a Bonansea e Girelli, si è tolta la soddisfazione diPoi lapartorita dalla moglie Lisa Lantz, qualcosa che contribuisce ad abbattere certe barriere nel mondo del calcio, femminile e non. Infinecon la sua Svezia che si è arresa solo ai rigori col Canada. Un anno davvero importante, come proseguirà?