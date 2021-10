"Mai dare per spacciata la". Parola di Piero, conduttore televisivo e tifoso granata, che a margine di un evento al Salone del Libro ha parlato anche della lottae del momento dei bianconeri di Massimiliano. "Quest'anno c'è un bel campionato, con tante sorelle, zie e forse anche qualche nonna: ogni volta c'è un'outsider inaspettata, una squadra che magari arriva dalla Serie B e finisce per stupire", le sue dichiarazioni ai nostri microfoni. "Io dico di prestare attenzione alla Juve: è partita malissimo, ma la statistica ci dice che già qualche anno fa, sempre con Allegri, aveva cominciato male e alla fine non solo ha scalato la classifica, ma ha vinto addirittura lo scudetto".