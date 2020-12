1









Diversi ex giocatori della Juventus si stanno pronunciando in questi giorni sulle possibilità della Juventus di vincere lo scudetto. Queste le parole di Sergio Brio: "La Juventus non muore mai. È capace di tirare fuori un’energia straordinaria in qualsiasi momento. La discontinuità è figlia di un assetto che cerca ancora equilibrio a centrocampo e in difesa. Adesso che Pirlo ha sperimentato soluzioni diverse dovrebbe trovare quella giusta. Se nel reparto arretrato il tecnico ha avuto a che fare con molte assenze per infortunio, nel mezzo punterei su due interditori come McKennie e Bentancur e, soprattutto, su Dybala alle spalle della coppia d’attacco. Adesso si rischia di perdere punti affrontando qualsiasi squadra tra le prime dieci. Perciò non basta che la Juve faccia la sua parte, Milan e Inter devono rallentare".