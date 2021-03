Nicola Berti, ex giocatore dell'Inter, ha parlato con entusiasmo della lotta scudetto in una diretta Twitch col popolare conduttore Alessandro Cattelan, in una chiacchierata tra interisti: "La Juventus non ci prende più, ancora un paio di partite e poi cominciamo leggermente ad avvicinarci a quello che manca da tanto tempo. Non montiamoci troppo la testa, però, stiamo schisci! Il fatto di avere lo scontro diretto alla penultima è meglio, ma non mi fido. Voglio che finisca prima, la sofferenza fino alla fine non la voglio assolutamente".