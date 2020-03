Andrea Agnelli non è un tipo molto "social". Il presidente bianconero ha un account Twitter dal quale posta davvero molto poco. Anche per questo è passato inosservato un 'like' di un paio di giorni fa.nel caso in cui il campionato non dovesse ripartire. ​"Sarebbe meraviglioso. E ancor più meraviglioso sei noi dicessimo 'no grazie!'", dice uno di loro ricevendo otto like. Ecco, uno di questi è proprio del presidente della Juventus. Mica un segnale da poco.