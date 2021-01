La vittoria di ieri sera della Juventus contro il Sassuolo cambia le carte in tavola per la corsa allo scudetto. I bookmakers modificano le quota per la vittoria del campionato, abbassando quella della Juventus a 2,75. Tra le favorite è la seconda favorita, davanti ai bianconeri c'è solo l'Inter che si può giocare a 2,50. Margine ridotto rispetto a qualche settimana fa, e le cose potrebbero cambiare ulteriormente domenica prossima con lo scontro diretto. Poca fiducia al Milan, a quota 4,00.