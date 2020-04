2







di Marcello Chirico

Nuovi scenari all'orizzonte per la Serie A, che sta vivendo un momento più unico che raro. Il coronavirus ha bloccato anche il calcio e in questi giorni si sta discutendo su come ricominciare il campionato. L'ipotesi playoff proposta dal presidente Figc Gabriele Gravina non ha riscontrato particolare successo, le altre due sono il semplice slittamento della Serie A arrivando a giocare anche d'estate e l'annullamento totale del campionato. Già, ma in quel caso a chi andrebbe lo scudetto? Il nostro direttore editoriale Marcello Chirico ha proposto una possibile soluzione.