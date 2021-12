Ancora una volta protagonista sul campo, con il gol che ha dato il là alla vittoria delcontro il Genoa,ha parlato nel post-partita ai microfoni di Dazn, affrontando anche l'argomento: "I tifosi lo sognano? Sono felice per i tifosi, per tanti anni non hanno goduto come stanno facendo adesso. Spero che possiamo ridare loro quella felicità, ma finché non vinci un trofeo non abbiamo fatto niente. Dobbiamo pensare che sia possibile e non dobbiamo mollare. Se immaginavo di riportare il Milan a questi livelli? Sì, era la mia sfida quando ho firmato", ha concluso.