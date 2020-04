I senatori Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli hanno presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, chiedendo di "proporre al Coni e alle federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano a essere in testa ai relativi campionati". La Juve tuttavia, non vorrebbe l'assegnazione a tavolino dello scudetto e preferirebbe giocare le 12 partite restanti per completare la stagione interrotta dall'emergenza coronavirus.