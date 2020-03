Arrivederci campionato. A rivederci - speriamo - al 3 aprile. Il Coronavirus è arrivato anche nel mondo del calcio com'era inevitabile che fosse, e per un po' la Lega ha deciso di fermare tutto. Serie A congelata con la Juventus prima a 63 punti, +1 sulla Lazio. Bianconeri campioni d'Italia? Non a tavolino. La squadra non ci sta.



IPOTESI - Secondo Repubblica la Juve vuole evitare un caso Calciopoli "al contrario". Evitare un altro 2006 quindi, quando all'Inter fu assegnato uno scudetto "virtuale" a causa della retrocessione dei bianconeri che invece avevano conquistato il titolo sul campo. I giocatori non ci pensano proprio a festeggiare un tricolore conquistato per colpa di una pandemia e non regolarmente in campo, la Figc intanto sta valutando la situazione e ha ipotizzato tre soluzioni per la fine del campionato: non assegnazione dello scudetto, slittamento dell'Europeo con la possibilità di finire il campionato e playoff scudetto.



LA SPERANZA - Nessuno scudetto "di cartone", quindi. Secondo il quotidiano la speranza dei giocatori della Juve è quella di scendere in campo e concludere regolarmente il campionato con la possibilità di rinviare l'Europeo. Almeno per portare a termine Serie A e Coppa Italia; per la Champions, invece, potrebbero esserci più problemi.