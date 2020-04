Fra le tante assurdità che il Covid 19 rischia di perpetrare, c’è anche questa:, cioè a campionato non finito, con parecchie partite ancora da giocare.Sì, perché la dichiarazione dell’Uefa secondo cui, qualora le rispettive competizioni nazionali non possano essere condotte a termine varrebbe - ai fini della partecipazione ai tornei europei - la classifica al momento dell’interruzione, è un precedente molto significativo.Alcuni tifosi e osservatori di fede juventina si sono già espressi, quando questa ipotesi veniva ventilata, ma sembrava assai improbabile.. Un’altra, invece, sosteneva: “Visto che gli scudetti a tavolino sono già stati assegnati, cuciti sulle maglie e conteggiati, allora anche questo è pienamente valido.E’ il solito dilemma tra giustizia e legalità, che la civiltà occidentale si trascina dietro fin dai tempi di Antigone, il celebre personaggio di Sofocle, il quale tradendo le leggi scritte del regno, ottempera a quelle “non scritte e innate degli Dei, non di oggi, non di ieri, che vivono sempre, nessuno sa quando comparvero, né dove”.Anni fa, in piena bagarre “scudetto di cartone”, lo scrittore di fede juventina Sandro Veronesi fece una proposta “antigonesca” agli interisti (e non solo): “Se volete che la Juve cessi di reclamare gli scudetti vinti sul campo, si restituisca quello dato a tavolino e non si assegni”. Sappiamo come nessuno si sia mai sognato nemmeno di rispondere. Quindi:Avrebbe, però, l’occasione di sparigliare tavolini e virus.