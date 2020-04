Il calcio, in questi giorni ha tutte le attenzioni del caso, anche in politica. Ecco che infatti, due senatori della Repubblica, Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli, hanno presentato oggi un’interrogazione a Vincenzo Spadafora, Ministro per le Poltiche giovanili e dello sport riguardo il campionato in corso. La richiesta? Secondo Adnkronos i due senatori hanno chiesto al ministro, se non fosse congruo proporre lo stop dei campionati al CONI e di conseguenza di assegnare lo Scudetto alla prima classificata, come successo già in Belgio. Juve campione, quindi, in anticipo.