Oggi è nata una proposta singolare promossa dal Comitato Scudetto alla Dea con una petizione su Change.org. Lo Scudetto 2019/20 all'Atalanta. Ecco il comunicato ufficiale: "Come è noto, l’emergenza Covid-19 ha fermato anche il Campionato di calcio di Serie A e, allo stato attuale, appare assai improbabile che possa ripartire. Tra le possibilità avanzate c’è anche quella di non assegnare il titolo 2019-2020. La nostra proposta, invece, è quella di assegnare lo Scudetto 2019-2020 all’Atalanta, sia per i meriti sportivi dimostrati sul campo soprattutto negli ultimi due anni, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, simbolo dell’Italia che soffre a causa del Coronavirus".