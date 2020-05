1









Nelle scorse ore ha iniziato a circolare una voce, sempre più insistente: De Jong alla Juve. Una notizia che non trova riscontri, nonostante sia stata impreziosita anche da alcuni dettagli sul rapporto mancante e freddo con Messi. Ecco perché il Barcellona e il suo agente si sarebbero messi alla ricerca di un nuovo club per il centrocampista, proposto stando alle voci a Juventus, Bayern Monaco e Liverpool. Lo stesso agente, però, è intervenuto per negare questa ipotesi, così come i problemi con Messi: "Tutto completamente senza senso", ha detto Ali Dursun.