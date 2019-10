C'erano anche gli scout della Juventus ad assistere alla partita amichevole tra Spagna e Germania dello scorso 10 ottobre. Lo riporta TMW, che sottolinea come il nome nel mirino è il forte terzino Dani Olmo, della Dinamo Zagabria, ma non solo. Da Ferran Torres a Jorge Cuenca tra gli iberici passando per Johannes Eggestein e Niklas Dorsch tra i tedeschi, gli obiettivi per i bianconeri in ottica futura proprio non mancano.