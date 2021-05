Continuano gli intrighi e i movimenti politici in seno alla Lega Serie A. Oggi, durante l'assemblea, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere. Proprio Scaroni, di recente, in quanto rappresentante della società rossonera che è stata una delle protagoniste dello strappo della Superlega, era stato preso di mira da alcuni colleghi, tra tutti Ferrero. L'assemblea, per il momento, si è limitata a prendere atto, le discussioni sul sostituto sono state rinviate alla prossima riunione dei massimi dirigenti di Serie A.