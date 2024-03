IN GALLERY LE REAZIONI SOCIAL DEI TIFOSI

A Napoli c'è grande attesa per la partita più sentita dell'anno da parte dei tifosi, quella contro lache si disputerà questa sera alle 20:45. Intanto però, questa mattinaè stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 poco dopo le 10 nell'area dei Campi Flegrei, seguita da altri fenomeni di intensità minore.La scossa è stata distintamente avvertita anche asoprattutto nelle aree limitrofe e nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta, anche ai piani più bassi degli edifici. Nella zona del cratere numerose le segnalazioni pervenute, anche se per fortuna al momento non si ha notizia di danni. Solo attimi di paura quindi, senza conseguenze per gli abitanti. Sui social numerose reazioni simpatiche sia da parte dei tifosi napoletani che juventini. Qualcuno però chiede il rinvio del match.