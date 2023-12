In casa Udinese sta per scoppiare il caso LazarIl talento serbo infatti è rimasto fuori per scelta tecnica contro il Sassuolo ed è rimasto in panchina per novanta minuti. Una decisione che arriva dopo le frecciate del tecnico prima di Milan-Udinese ( “Non mi interessa se resta o meno”).L'Udinese ha sempre ribadito la volontà di tenere il ragazzo fino al termine della stagione vista la posizione di classifica che non può lasciare tranquilli e la filosofia dei Pozzo secondo cui a gennaio non si capitalizza mai come si vorrebbe. Chiaro però che adesso, le tensioni tra il tecnico e il giocatore possono cambiare gli scenari e portare a riflessioni approfondite, riferisce calciomercato.com. Lazar piace molto al Napoli che lo ha individuato da tempo come il profilo ideale per sostituire Zielinski e a quella. I bianconeri lo seguono da tempo e avevano già allacciato i rapporti con il suo entourage per sondare il terreno.