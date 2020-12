Riccardo Ferri e Massimo Zampini protagonisti di un piccante battibecco negli studi della trasmissione Pressing, sugli episodi arbitrali accaduti durante Juventus-Fiorentina. Ferri ha detto: “Un campionato divertente ed equilibrato. L’anno scorso, come gli altri, le sorti erano sempre scontate, colorate di bianconero. Fatti arbitrali contro la Juventus sono una cosa un po’ anomala”.



LA RISPOSTA DI ZAMPINI – Non si è fatta attendere la risposta di Zampini: “Mi fa piacere vedere mezza Italia che sta festeggiando perché è tornato il campionato più bello del mondo, quando gli episodi sono a favore della Juve succede una guerra mediatica; quando sono contro tutti fanno come Ferri, ridono”.