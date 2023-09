La decisione da parte della Corte di Giustizia Europea in merito all'eventuale violazione da parte della Uefa delle norme sulla concorrenza sarà ancora una volta posticipata. Inizialmente, doveva arrivare in estate, poi a Settembre ma è stata di nuovo slittata. Sul presunto monopolio dell’UEFA, la Corte di Giustizia Europea non potrebbe solo pronunciarsi con un sì o un no, bensì scegliere anche una terza via, ovvero non sarebbero contestate violazioni da parte del governo del calcio europeo, ma al contempo potrebbero essere consentite nuove competizioni continentali senza limitazioni per i club e i tesserati che decidano di prenderne parte. Lo riferisce Tuttosport.