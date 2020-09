Le dure parole di De Laurentiis sulla Nations League e il silenzio dell'Uefa, che preferisce non rispondere al patron del Napoli. A rivelarlo è Evelina Christillin a Radio Punto Zero: "Nations League? Ho letto che il presidente De Laurentiis non le manda a dire. Difendo totalmente l’operato della UEFA e del presidente Ceferin, con il massimo rispetto per De Laurentiis. Sono stata a Lisbona e so cos’ha voluto dire rimettere in piedi tutto, con la maggior prudenza possibile. Si tratta di un nuovo movimento importante, una nuova competizione che porta introiti importanti e permette ai giocatori di ritrovare le nazionali. È comprensibile il pensiero dei presidenti di squadre di club, i giocatori sono il loro patrimonio. I giocatori sono acciaccati ed infreddoliti, malgrado il forte caldo, ma nessuno ha avuto da ridire di loro durante le partite d’Europa e Champions League. La UEFA ha fatto benissimo a riprendere l’organizzazione della Nations League, altrimenti se ne sarebbe parlato l’anno prossimo. Ognuno poi ha le proprie idee", le sue parole.