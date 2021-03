Gli impegni internazionali si avvicinano e dopo quest'ultimo turno di campionato i calciatori risponderanno alle chiamate delle nazionali. Tra i grandi esclusi dalle liste di convocazione c'è - e ormai da anni è una consuetudine - Karim Benzema. In merito a questo, Zinedine Zidane ha mandato un messaggio all'ex compagno ai tempi della Juventus e della nazionale Didier Deschamps, oggi ct della Francia: "Il fatto che Benzema non sia mai convocato è un mistero per tutti. Siamo in molti a non capire. Da allenatore del Real Madrid mi fa piacere che resti con noi".