Meglio Cristiano Ronaldo o Leo Messi? E' il dibattito degli ultimi 15 anni di pallone, è il dibattito che ci accompagnerà forse fin quando il pallone rotolerà. Non può essere altrimenti. Il portoghese e l'argentino hanno monopolizzato il calcio: dal 2008 si alternano Palloni d'Oro come fossero noccioline. Ad ogni capolavoro dell'uno si mette in discussione l'altro. Durerà per sempre e l'ultima puntata arriva dall'Inghilterra. A far partire la miccia è Piers Morgan, uno dei conduttori più famosi d'Inghilterra che mesi fa intervistò Cristiano Ronaldo a Torino nella famosa intervista in cui il campione della Juve pianse per la morte del padre.



SCONTRO - "Ecco perché Ronaldo è il migliore", ha scritto Morgan postando il super gol di CR7 a Genova. "Messi non può fare questo". A stretto giro di posta è arrivato un parere autorevolissimo, quello di Gary Lineker che ci è andato giù pesante rispondendo a Morgan: "Gol favoloso, calciatore che ti toglie il respiro ma dovresti iniziare a guardare un po' di calcio prima di dire certe cose". Ed è partito il contrattacco con Morgan che è andato sul personale, attaccando l'ex Tottenham e Barcellona: "Ho guardato tanto calcio e vinto gli stessi titoli internazionali che hai vinto tu che non hai vinto niente neanche al Barcellona". Si aspetta il prossimo capitolo.



