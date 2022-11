Come riportato da MF – Milano Finanza, ci sarà la prima udienza sullo scontro tra Margherita Agnelli contro i figli John, Lapo e Ginevra Elkann per la successione della madre Marella Caracciolo, la vedova dell’avvocato Gianni Agnelli, che ha designato i tre nipoti come suoi unici eredi. Però, nel caso in cui il giudice desse ragione a Margherita Agnelli, verrebbero spalancate le porte dell’eredità dell’avvocato anche ai cinque figli avuti dalla stessa Margherita con Serge de Pahlen.La Dicembre, inoltre, è azionista di maggioranza (38%) della Giovanni Agnelli Bv, cioè la cassaforte da 28 miliardi di euro dell’intera famiglia Agnelli-Elkann di cui per statuto solo i discendenti del Senatore Giovanni Agnelli (tra i fondatori della Fiat) possono essere soci. La Giovanni Agnelli Bv - conclude Calcio&Finanza, detiene il 52% delle quote di Exor, che è l’azionista di maggioranza tra le altre di Stellantis, Ferrari e Juventus.Per la decisione ci vorranno mesi. Le prime decisioni sono attese per la primavera 2023, ma l’udienza di lunedì 7 novembre sarà già cruciale, perché i magistrati possono stabilire di andare avanti e aprire alla possibilità di rimettere tutto in discussione.