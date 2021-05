Primi minuti del match tra Juventus e Inter e le coppie sembrano già essere definite. Come era scontato che fosse alla vigilia, Chiellini si sta occupando di tenere Lukaku. I due sono stati protagonisti di un siparietto nell'area bianconera, prima che i nerazzurri battessero un calcio d'angolo. Giacomelli si è avvicinato ai due, invitandoli a tenere le mani a posto, a quel punto Lukaku ha sbuffato, insofferente della marcatura del difensore. Chiellini ha risposto: "Ancora non ti ho abbracciato..."; salvo poi farlo nel momento in cui il calcio d'angolo è stato battuto.