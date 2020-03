La Serie A sta cominciando a far la conta dei danni, dopo la sospensione delle attività per l'emergenza coronavirus. Conti che potrebbero non essere finiti, per quanto le stime delle ultime settimane non fossero già tragiche così. Infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, si apre un nuovo braccio di ferro per gli organi di potere del nostro calcio, bersagliate ormai su tutti i fronti. Dalle squadre, dai tifosi e, ora, anche dalle pay tv. Le intenzioni dei colossi della comunicazione sportiva, come Sky, DAZN e Img, sembrano essere quelle di non saldare la prossima rata relativa ai diritti televisivi, un ulteriore buco di 230 milioni (130 più Iva), che si andrebbero a sommare ai già pronosticati 550 di perdite: 780 sarebbe il totale, la cifra che tutti, da un mese a questa parte, vorrebbero scongiurare.



Così, secondo l'articolo 1467 del codice civile, le società media che usufruiscono dei diritti sul calcio italiano, potrebbero non pagare la prossima rata, per eccessiva onerosità sopravvenuta. Per questo motivo, stretta dal giogo economico, la Serie A farà di tutto per ripartire, così come anche gli altri campionati in Europa. Curioso, infatti, quanto sembri filtrare dall'Inghilterra, con la Premier disposta a scendere in campo fino al 15 luglio per salvare la stagione e pronta a rientrare, l'8 agosto, per quella nuova: una soluzione senza interruzioni che non si è mai vista, ma come si può intuire, nemmeno le perdite previste erano mai state prese in considerazione.