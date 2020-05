Dejan Kulusevski è stato solo il primo nome di mercato sul quale si sono scontrati Juve e Inter. Lo scorso gennaio il primo round è stato vinto dal club bianconero ma in estate ci sarà almeno un nuovo duello di mercato e il primo nome conteso da Marotta e Paratici è quello di Sandro Tonali. Come scrive calciomercato.com difficilmente la stellina del Brescia andrà a giocare in Premier League e rimarrà in Italia. Questo perché l'Inter lancia la sfida alla Juventus che lo vuole e perché Marotta vuole vendicarsi proprio del colpo Kulusevski, sfumato sul più bello e finito alla Juve.