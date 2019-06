Muro contro muro tra Inter e Mauro Icardi. Nonostante l'argentino sia tornato in campo nelle ultime partite della scorsa stagione né Conte né Marotta vogliono l'argentino in squadra nel 2019/20. Non solo, l'ex AD bianconero non lo vorrebbe neppure in ritiro (che inizia l'8 luglio) ma come riporta Calciomercato.com Icardi e la moglie/agente Wanda Nara non hanno fretta. I due hanno preparato i bagagli con la certezza che non accadrà proprio niente di sconvolgente da qui a breve, nonostante Ausilio e Marotta abbiano chiarito le future intenzioni del club. La Juve osserva, Icardi resta in cima alla lista di Paratici che attende anche le decisioni di Maurito, pronto a denunciare l'Inter per mobbing per lasciare il club a costo zero. ​