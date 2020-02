La Fiorentina va all'attacco frontale contro la Juventus. Le parole di Rocco Commisso non sono passate inascoltate alla Continassa. Nedved ha risposto subito ma il presidente viola, così come il ds Pradé, hanno alimentato la tensione tra le due parti, alzando il tiro sempre più in alto. Ora c'è gelo tra le due società, un gelo che se protratto potrebbe cambiare anche gli equilibri sul mercato, i bianconeri, infatti, avrebbero fatto un tentativo per prendere Chiesa al termine della stagione ma la tensione di queste ore non fa pensare ad un dialogo semplice tra le due società, a meno che uno non faccia un passo verso l'altro...