John Elkann, come approfondito (QUI), è irritato per quanto sta succedendo con la UEFA. Ceferin infatti, vorrebbe vendicarsi della Juve e del progetto Superlega squalificando i bianconeri per un anno dalle competizioni europee in merito alle inchieste in cui è coinvolto il club. Il numero uno della Juve si aspettava un passo in avanti da parte di Ceferin dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e del Cda bianconero lo scorso novembre, cosa che in realtà non è avvenuta.