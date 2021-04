E' ancora tutto aperto per quanto riguarda i diritti tv del triennio 2021-2024 della Serie A. Secondo quanto riporta Milano e Finanza, Sky ha presentato un ricorso d'urgenza in tribunale contro la delibera con la quale la Lega Serie A ha approvato l'offerta di 840 milioni da parte di Dazn per il primo pacchetto. Secondo SKy, l'assegnazione viola la 'no single buyer rule' stabilita dalla Legge Melandri, che vieta al singolo operatore "di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette".