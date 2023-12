Aveva fatto molto discutere la multa a Massimiliano Allegri dopo Genoa-Juve. Il tecnico infatti, nel post partita era entrato negli spogliatoi dell'arbitro e i toni si erano accesi in seguito agli episodi, in particolare per il fallo di Malinvskyi su Yildiz. In conferenza, Allegri ha risposto così a chi gli ha chiesto spiegazioni sull'accaduto: "Non ha senso parlarne, Ho pagato la multa, Yildiz sta bene ed è la cosa importante".