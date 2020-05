Da oggi i club di Serie A possono partire con l’ingiunzione di pagamento nei confronti delle pay tv che non hanno saldato la rata bimestrale di maggio-giugno a causa dello stop del campionato. Lo scrive Tuttosport, che spiega la situazione del calcio italiano e lo scontro con le tv. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, ieri ha spiegato il momento, ma le sue prime conversazioni con le parti non hanno portato nulla. Sky, Danz e Img continuano a non voler versare l’ultima rata in assenza di partite giocate e di certezze sulla ripresa del campionato, ma la Lega - si legge - è forte delle clausole contrattuali favorevoli, contenute nel bando, e non intende cedere sul fronte delle richieste che sono pervenute. Adesso De Siervo ripartirà con una nuova tornata di consultazioni, ma non sarà facile trovare un accordo. Chi vorrà da oggi potrà passare alle vie legali: la decisione finale, infatti, è individuale perché sono i club che fatturano in autonomia le somme corrispondenti. Tra le società più arrabbiate c’è il Napoli che potrebbero essere la prima ad agire. Meno intransigenti Juventus, Inter e Milan, chiosa il giornale.