Si sa, Paolo Di Canio è un personaggio senza peli sulla lingua. Vero, sincero. E durante un dibattito negli studi Sky ha specificato: "Io dico quello che credo, se poi i tifosi di qualche squadra se la prendono non me ne frega niente". Dopo queste parole interviene Beppe Bergomi: "Attenzione, quello sui tifosi è un discorso che sarebbe da approfondire". A quel punto l'ex attaccante si è scaldato, e pensando di essere stato frainteso ha attaccato: "Stiamo calmi però, sennò stavolta mi incazzo davvero! Qui sembra sempre che uno dice una cosa che in realtà non è; così si può credere che io voglia attaccare i tifosi, ma non è vero. Ho solo detto che esprimo la mia opinione senza preoccuparmi di quello che pensano i tifosi, altrimenti non possiamo dire più niente".