"Tutto a posto a Milano?". Se lo chiede Claudio, volto di JTV, che si riferisce al possibile fallo di Bastoni su Romero nella sfida vinta dall'Inter contro l'Atalanta, probabilmente decisiva per il campionato. Zuliani non ha mandato giù la serie di decisioni arbitrali che si sono susseguite a San Siro: innanzitutto il possibile fuorigioco di Bastoni sul gol di Skriniar - poi smentito dalle moviole dei giornali -, quindi "l'abbraccio" tra i due difensori in area piccola, con Mariani che non è andato neanche al Var per rivederlo. Atteggiamento molto diverso rispetto a quello avuto con la Juve nelle ultime uscite.