Una notizia riportata su Twitter dalla giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, ha scatenato un dibattito con un altro collega, Tancredi Palmeri di beIN Sports, in cui è intervenuto duramente anche Claudio, il responsabile della comunicazione della Juventus. "Da sempre dedito alla disinformazione, attività quasi criminale di questi tempi. Stop it, Tancredi", il commento nei confronti del giornalista da parte dello stretto collaboratore di Andrea Agnelli. Per la storia completa, cliccate questo link. E i tifosi? Con uno scontro in pubblica piazza, chiaramente i supporters bianconeri (e non solo) si sono sbizzarriti.