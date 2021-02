8









Oggi decide il Giudice Sportivo. Si aspettano nella giornata odierna i pareri di competenza del giudice in seguito a quanto successo durante le semifinali di ritorno in Coppa Italia, in particolare dopo gli scontri avvenuti durante e dopo Juventus-Inter. I due protagonisti principali sono stati l'allenatore nerazzurro Antonio Conte e il presidente bianconero Andrea Agnelli, ma anche Oriali e Paratici sono stati coinvolti.



Se arbitri e ispettori federali non avessero scritto nulla nel referto, la Procura della Figc sarebbe comunque pronta ad aprire un fascicolo d'indagine come già fatto dopo il derby di Milano con Ibrahimovic e Lukaku. Negli occhi di tutti è rimasto il dito medio di Conte e anche la rabbia di Agnelli, ma nel referto di Mariani non ci sarebbe traccia di tutto questo, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, perché non non avrebbe visto o sentito nulla. Stesso discorso per il quarto uomo Chiffi, chiamato in causa da Conte. Il referto degli ispettori federali rappresenta l'ultima discriminante, ma anche in questo caso non dovrebbe portare grandi novità, così toccherà alla Procura Federale.



Gli articoli contestati potrebbero essere il 39 (condotta gravemente antisportiva) o il 4 (sui principi di lealtà, correttezza e probità). Le sanzioni possono essere multa o squalifica. Possibili due turni di stop per il tecnico e un mese di inibizione per i dirigenti, a rischio anche Oriali e Paratici.