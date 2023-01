L'incontro per varare nuovi provvedimenti restrittivi e che portino a direttive di grande rigore in materia di ultras. Il Ministero dell'Interno, oggi, sarà teatro di un incontro di fuoco: il Ministro Matteo Piantedosi vuole passare alla storia come colui che ha posto un freno alle barbarie degli ultras dopo gli scontri in autostrada dei tifosi di Roma e Napoli nella giornata di domenica e con lui ci saranno anche il presidente della Figc Gabriele Gravina e quello della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Va premesso che non ci saranno mosse immediate, perché le decisioni dovranno poi essere tramutate in leggi e regolamenti inattaccabili, anche se l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive potrà decidere in autonomia su eventuali divieti di movimento immediati. Secondo il Corriere dello Sport,