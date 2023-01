"Atti di guerriglia per annientare il nemico". Come racconta Gazzetta, così il Gip di Napoli Ivana Salvatore descrive gli scontri di domenica a Badia del Pino nell’ordinanza in cui ha comunque deciso di non convalidare l’arresto dell’ultras Antonio Marigliano ripreso dalle telecamere in un posto lontano dagli scontri e con un "atteggiamento non offensivo". Queste circostanze, dice dunque la Gip, inducono "a ritenere insussistenti effettivi motivi di necessità e di urgenza, tali da giustificare un immediato arresto". Già martedì a Roma il giudice non aveva convalidato gli arresti dei tifosi giallorossi Emiliano Bigi e Filippo Lombardi perché non è stata riconosciuta "la necessità e l’urgenza" per la flagranza differita, mentre ad Arezzo Martino Di Tosto, il 43enne della Roma ferito, ha avuto l’obbligo di firma e di dimora nella Capitale.