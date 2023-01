Scontri sull'autostrada del Sole. E’ scoppiato il caos nell’autogrill di Badia al Pino dove morì Gabriele Sandri e dove, oggi, si sono scontrati gli ultras romanisti e napoletani. I primi diretti verso Milano dove si gioca stasera la sfida col Milan mentre i napoletani erano diretti a Genova per la partita con la Samp. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Pesanti le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto. Ci sarebbero alcuni feriti e un tifoso accoltellato in serie condizioni. Torna dunque la violenza tra due tifoserie segnate da pesanti precedenti, su tutti la morte di Ciro Esposito nel 2014.